Геннадий Коновалов усилился в рейтинге глав законодательных собраний

МедиаИндекс Геннадия Коновалова составил 470. Фото: zsko.ru

Председатель ОЗС Геннадий Коновалов занял 71 место в медиарейтинге глав законодательных органов российских регионов за июнь 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией «Медиалогия».

За минувший месяц спикер областного парламента сумел усилится в медиарейтинге на две позиции. Несмотря на то, что июньская «пленарка» не отличилась законотворческой активностью, Геннадий Коновалов смог поднять свою узнаваемость в СМИ за счет традиционной полемики, которая развернулась вокруг областного бюджета и фонда капремонта.

В итоге за прошедший месяц МедиаИндекс председателя Законодательного собрания Кировской области составил 470.