Кировчане смогут наблюдать пролеты Международной космической станции

МКС можно наблюдать и невооруженным глазом - она похожа на яркую звезду. Фото: pixabay.com

Кировчане могут увидеть МКС на ночном небе! Любители-астрономы объявили летний сезон видимых пролетов Международной космической станции, которая является одним из самых ярких объектов на небе, созданных человеком. При наблюдении невооруженным глазом она представляет собой звезду, по яркости сравнимую с Юпитером, которая быстро перемещается с запада на восток.

Как сообщает паблик «Любительская Астрономия в Кирове», МКС будет видна в небе на протяжении двух недель. В таблице, прикрепленной ниже, указаны все видимые в Кировской области пролеты станции с 13 по 26 июля включительно. Также увидеть таблицу можно здесь, при нажатии на дату выводятся подробности. Следующий сезон видимых пролетов МКС ожидается в конце августа.