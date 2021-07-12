В Кирове проводят проверку по факту пожара на Тюленина, в котором погибла 81-летняя женщина

Все обстоятельства и причины смертельного пожара устанавливаются. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кирове проводят проверку по факту гибели человека в пожаре. Об этом сообщил областной Следственный комитет.

Речь идет о ЧП, случившемся ночью 9 июля в жилом доме №2 на улице Тюленина. Огонь вспыхнул в двухэтажном деревянном здании в 21.24, на тушение ушел примерно час. К сожалению, без человеческих жертв не обошлось: один человек погиб в результате происшествия. Уже тогда в соцсетях кировчане, близкие к ситуации, сообщали, что погибшая - пожилая женщина. Следком подтвердил информацию: это 81-летняя пенсионерка.

Сейчас следователи проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства пожара. По результатам будет принято процессуальное решение. Кировчанам вновь напоминают о необходимости уделять большее внимание пожарной безопасности.