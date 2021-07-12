Прогноз погоды в Кировской области с 12 по 16 июля: солнце, тепло и небольшой дождь

На этой неделе погода предоставит отличную возможность жителям Кирова и области больше времени проводить на открытом воздухе Фото: Иван ВИСЛОВ

Наступившая рабочая неделя окажется теплой и солнечной. Однако в некоторые дни все же могут пройти освежающие дожди. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса rp.5.

В понедельник, 12 июля, температура воздуха в течение дня прогреется до + 26 градусов. Ожидается солнечная погода. Осадков не предвидится. Скорость ветра будет небольшой - 2-3 м/с. Атмосферное давление чуть ниже нормы - 749 мм ртутного столба.

Во вторник, 13 июля, серьезных изменений ждать не стоит. Столбик термометра в течение дня поднимется до отметки + 26 градусов. День будет солнечным. Однако возможны кратковременные дожди. Ветра практический не будет. Его скорость соcтавит всего 1-2 м/c. Атмосферное давление опустится до 747 мм ртутного столба.

В среду, 14 июля, воздух днем прогреется до +27 градусов. Будет солнечная погода. С обеда возможен небольшой дождь. Скорость ветра окажется практический в штилевых значениях - 1-2 м/c. Атмосферное давление снизится до 746 мм ртутного столба!

В четверг , 15 июля, будет комфортная, теплая погода. В течение дня температура воздуха достигнет отметки +25 градусов. Ветер усилится до 3-4 м/с. Однако возможны кратковременные порывы до 8 м/c. Атмосферное давление станет еще ниже - 745 мм ртутного столба!

В заключительный день рабочей недели воздух прогреется до + 28 градусов. Ожидается солнечная погода. Но есть вероятность выпадения кратковременных осадков. Скорость ветра составит 2-3 м/c c возможным усилением до 7 м/c. Атмосферное давление упадет до отметки в 743 мм ртутного столба. Метеозависимым кировчанам стоит внимательно следить за своим самочувствием.