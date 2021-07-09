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Происшествия9 июля 2021 11:28

Трем кировчанам незаконно выдали медсправки для водительских прав

Прокуратура уже возбудила по этому поводу уголовные дела
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выдача «липовых справок» позволило наркозависимым кировчанам получить водительские права

Выдача «липовых справок» позволило наркозависимым кировчанам получить водительские права

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кирове трое местных жителей с алкогольной и наркотической зависимостью получили водительские права. Им незаконно выдали медсправки несмотря на имеющиеся противопоказания. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа установили, что все трое находятся на учете у врача-нарколога с диагнозами: «синдром зависимости от опиоидов» и «синдром зависимости от алкоголя», в связи с чем не имеют права садиться за руль.

Однако несмотря на это в апреле текущего года они приобрели у неизвестного лица медицинские справки. По предоставленным материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследование дел находится на особом контроле ведомства .