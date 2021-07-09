Трем кировчанам незаконно выдали медсправки для водительских прав

Выдача «липовых справок» позволило наркозависимым кировчанам получить водительские права Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кирове трое местных жителей с алкогольной и наркотической зависимостью получили водительские права. Им незаконно выдали медсправки несмотря на имеющиеся противопоказания. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа установили, что все трое находятся на учете у врача-нарколога с диагнозами: «синдром зависимости от опиоидов» и «синдром зависимости от алкоголя», в связи с чем не имеют права садиться за руль.

Однако несмотря на это в апреле текущего года они приобрели у неизвестного лица медицинские справки. По предоставленным материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследование дел находится на особом контроле ведомства .