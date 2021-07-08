В Кирове водитель внедорожника сбил женщину на пешеходном переходе

Владелец иномарки не успел вовремя среагировать и наехал на пожилую женщину.Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 7 июля, в Кирове водитель внедорожника сбил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла в 15 часов 30 минут на улице Карла Маркса у дома №73. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным 50-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» не успел вовремя среагировать на переходящую по «зебре» дорогу 60-летнюю женщину. В результате аварии пострадавшая получила травмы, К счастью, госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.