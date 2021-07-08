За шесть месяцев услугами аэропорта «Победилово» воспользовались 149 тысяч человек

Прирост пассажиропотока в 2021 году обусловлен открытием новых авиамаршрутов. Фото: pobedilovo.com

За шесть месяцев текущего года услугами аэропорта «Победилово» воспользовались 149 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пассажиропоток увеличился практически в два раза, сообщили в министерстве транспорта Кировской области.

- За июнь 2021 года пассажиропоток составил 34 555 человек, - поделились в министерстве. - Это самый большой месячный показатель за последние годы.

Власти считают, что прирост пассажиропотока обусловлен открытием новых авиамаршрутов в Калугу, Уфу, Сочи, Екатеринбург и Калининград.

Напомним, что в текущем году из федерального бюджета поступила субсидия на строительство в аэропорту новой стартовой аварийно-спасательной станции . На эти цели предусмотрено 121 млн рублей.