В Малмыже пожар унес жизни двух человек

Пожар вспыхнул в жилом доме в час ночи. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Малмыже произошел смертельный пожар, унесший жизнь двух человек. Сейчас его причины устанавливаются. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Трагедия произошла ночью 7 июля, в 01.14. Пожар вспыхнул в одном из многоквартирных домов. К тушению, по информации регионального МЧС, привлекались три расчета, возгорание удалось полностью ликвидировать. Осматривая место происшествия, спасатели обнаружили два тела - 39-летней женщины и 45-летнего мужчины, ее сожителя.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии. По факту пожара проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.