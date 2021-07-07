В Кирове на месте снесенного дореволюционного здания построят магазин

Дореволюционное здание снесли в декабре 2020 года. Фото: google.ru/maps

В Кирове на месте бывшего вытрезвителя появится новый ТЦ. В городском паблике «Строим Киров» появилась фотография информационного щита, где указано, что теперь здесь будет располагаться магазин. «Шедевр архитектурной мысли», как назвал его автор поста.

Известно, что застройщиком является некий Андрей Мазульников, подрядчиком - ООО Строительная компания «Современные монолитные технологии». Указанный срок окончания работ - четвертый квартал 2022 года.

Кировчане в соцсетях негодуют, и их можно понять. Дом №147 по улице Ленина - дореволюционное здание, оставшееся в памяти народной также как вытрезвитель. Его пытались сохранить, установив историко-культурную ценность, однако здание снесли в день, назначенный комиссией для заседания по этому вопросу. «Последний капитальный дореволюционный дом в бывшей слободе Хлыновке остался только на фотографиях», - отмечает паблик.