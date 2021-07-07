Жителя Омутнинского района ждет суд за укрывательство убийства

Речь идет об убийстве в поселке Восточный: 62-летнего местного жителя зарезали и спрятали его тело в лесу. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Омутнинском районе под суд пойдет 20-летний парень за укрывательство убийства. Молодой человек знал о произошедшем и даже помогал спрятать тело, но полиции не рассказал. Подробности сообщили в региональном Следкоме.

Речь идет об убийстве в поселке Восточный, произошедшем в конце октября 2020 года. 18-летний парень нанес 90 ножевых ранений своему 62-летнему знакомому, а после расправы решил оттащить труп в лес. Уже тогда было известно, что с ним в тот момент находился его друг, 20-летний молодой человек. Как сообщает ведомство, он помог перетащить и спрятать в лесном массиве тело и одежду убитого. В правоохранительные органы он не стал сообщать об этом.

Теперь молодой человек стал пособником убийцы. Свою вину он полностью признал и раскаялся в совершенном. Материалы уголовного дела вместе с заключением прокурора направлены в суд. Максимальное наказание, грозящее за укрывательство убийства - лишение свободы на срок до двух лет.