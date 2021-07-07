Роспотребнадзор рассказал, в каких водоемах в Кировской области нельзя купаться

Вятка, как всегда, не прошла испытаний и признана непригодной для купания. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кировской области продолжают следить за качеством воды в популярных местах отдыха. Региональное управление Роспотребнадзора отчиталось о взятых пробах. На контроле сейчас находятся 26 водоемов.

С 1 июня по 6 июля 2021 года сотрудники ведомства провели 48 исследований по санитарно-химическим показателям. Им не соответствуют 11 проб в следующих водоемах:

- река Вятка в районах городского, Филейского, Слободского и Вятскополянского (выше устья Оштормы) пляжей, лыжного комбината, карьеров у нового моста в Кирове;

- карьеры в Стрижах;

- Омутнинский, Большой Кирсинский, Дороничевский пруды;

- река Пижма в Советске.

Специалисты также провели исследования воды по микробиологическим показателям. Из 48 проб им не соответствуют 20, причем в тех же самых водоемах плюс пруды в селе Пиксур Даровского района и Белохолуницкий.