В Кирове кроссовер столкнулся с мотоциклом и врезался в жилой дом

После столкновения, владелец иномарки не смог справиться с управлением и выехал за проезжую часть. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 6 июля, в Кирове произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. Авария случилась в 20 часов 40 минут на улице Воровского у дома № 101. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 55-летний водитель кроссовера «Тойота Рав 4» не заметил 34-летнего мотоциклиста, во время перестроения. После столкновения, владелец иномарки не смог справиться с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дом. В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 1 несовершеннолетний погиб и 7 человек получили травмы.