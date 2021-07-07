В Кировской области судебные приставы забрали у рыбака дорогие снасти за неуплату алиментов

Главной целью водного рейда судебных приставов было привлечь должников к ответственности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области представители судебных приставов совместно с сотрудниками МЧС провели рейд на воде. Целью данного мероприятия было выявить должников и привлечь их к ответственности. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Во время рейда владельцев и пассажиров речного транспорта проверили на предмет разного вида задолженностей. При этом у всех нарушителей была возможность погасить их на месте. В случае отказа имущество должников арестовывали.

Так, одному рыбаку пришлось расстаться с дорогими снастями за длительную неуплату алиментов своему несовершеннолетнему сыну. Другой кировчанин для того, чтобы не лишится своей лодки прямо на месте погасил задолженность по коммунальным платежам в 27 тысяч рублей.

- Подобные рейды показывают в первую очередь то, что избежать неуплаты налогов и других обязательных платежей все равно не удастся, - отметили в ведомстве.