В Вятских Полянах осудили 15-летнего подростка, который изнасиловал и ограбил 71-летнюю пенсионерку

Суд приговорил подростка к двум годам воспитательной колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вятских Полянах осудили 15-летнего подростка за изнасилование и кражу. Подробности рассказали в областном Следкоме.

Все произошло в марте текущего года. Как выяснилось, подросток, будучи пьяным, пришел к дому 71-летней жительницы города Сосновка. Та не хотела впускать пьяного парнишку, но тот вломился, угрожая ей, и нанес несколько ударов. А после изнасиловал пенсионерку. Женщине удалось сбежать и, судя по всему, позвать на помощь, подросток же схватил ее сумку и сбежал из дома. Из награбленного он забрал только банковскую карту пенсионерки, которой расплачивался в магазинах какое-то время, остальное содержимое выбросил.

Подростка разыскали и задержали. Потраченные с карты деньги он добровольно возместил. В совершенном он признался только частично, однако следователям удалось доказать виновность малолетнего правонарушителя. Суд вынес приговор: два года лишения свободы в воспитательной колонии. После его оглашения подростка взяли под стражу.