Статистика по COVID-19 в Кировской области на 7 июля: в отделении реанимации находятся 167 пациентов

На стационарном лечении находятся более четырех тысяч кировчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 110 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 636 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 4087 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 167 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 397.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6410 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5648 исследований на COVID-19