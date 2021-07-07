В микрорайоне Лянгасово отремонтируют дороги и установят новые фонари

Освещение обустроят в деревне Марьино. Фото: pixabay.com
В микрорайоне Лянгасово проведут работы по благоустройству. Подробности рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Так, в общих планах - ремонт дорог и тротуаров, установка освещения, снос аварийных деревьев. Сейчас ведутся работы на улицы Кошевого, где, кроме укладки нового асфальта, обустроили тротуары. На проезжей части выполнят разметку.
Отрезок улицы в частном секторе также обещают привести в порядок. По плану ремонта грунтовок в Лянгасово работы пройдут на улицах Подсолнечной и Дружбы с выездом по ул. Плетеневой к Ленина.
Помимо этого, в микрорайоне установят освещение: в деревне Марьино появятся новые фонари. А возле физкультурно-оздоровительного комплекса планируют благоустроить территорию: там могут появиться клумбы, деревья и кустарники.