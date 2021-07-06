С начала 2021 года в ДТП на дорогах Кировской области пострадали 88 детей

С начала года в авариях пострадали 43 ребенка-пассажира. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За текущий год 88 детей и подростков до 16 лет пострадали в ДТП, случившихся на дорогах Кировской области. Один из них погиб в результате аварии. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Стоит отметить, что чаще всего в автомобильных авариях травмы получают дети-пассажиры. С начала 2021 года в таких ДТП пострадали уже 43 ребенка. В зоне риска чаще всего находятся малыши 6-7 лет. Кировчанам напоминают: именно они являются образцом подражания для своих детей, которые копируют поведение родителей на дорогах. Нарушая ПДД, взрослые подвергают ребят опасности.

Не стоит также забывать о правилах дорожного движения велосипедистам. Так, выезжать на дороги общего пользования могут только подростки, достигшие возраста 14 лет. Кроме того, у ребенка обязательно должны быть средства защиты: шлем, наколенники и налокотники.