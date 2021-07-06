В Кировской области пропал 48-летний мужчина

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают 48-летнего мужчину, пропавшего без вести три дня назад. Андрей Афанасьев, житель поселка Максимовский, вышел из дома 3 июля 2021 года и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Родственники обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.

Приметы мужчины:

• Рост - 173 см.;

• Телосложение - худощавое;

• Глаза - карие;

• Волосы - светло-русые с проседью.

В момент исчезновения был одет в серую футболку, темно-синие брюки и шлепки.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.