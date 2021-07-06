В Кировской области будут патрулировать необорудованные пляжи

Патрулирование пляжей усилят в связи с большим количеством трагедий на водоемах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области будут патрулировать пляжи. Об этом рассказали в областном правительстве.

С начала 2021 года на водоемах региона погибли уже 30 человек. Шесть из них - дети, утонувшие у Нового моста, в Вересниках. Чаще всего трагедии происходят на Вятке, где течение особенно сильное, и на прудах области, не предназначенных для купания. Основные причины гибели - неумение плавать, оставление детей без присмотра и купание в необорудованных местах.

Сейчас в Кирове выставлен спасательный пост, где в случае необходимости утопающим смогут прийти на помощь. Помимо этого, решено начать патрулирование мест, не оборудованных для отдыха на водоемах. С кировчанами, находящимися там, будут проводить профилактические беседы.