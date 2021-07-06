Кировчанке, которая замерзала в доме на Ключевой, должны дать квартиру

Проблемы с отоплением начались в 2006 году после случившегося в доме пожара. Фото: onf.ru

Жительнице аварийного дома №16 по улице Ключевой, которая несколько лет подряд замерзала в квартире, предоставят новую жилплощадь. Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ.

- Суд встал на сторону заявительницы: администрация города обязана во внеочередном порядке предоставить ей квартиру площадью не менее 42,7 квадратных метра, - рассказала член регионального штаба ОНФ Валерия Черемисинова.

Напомним, что проблемы с отоплением в доме начались в 2006 году после случившегося в доме пожара. После ремонта, проведенного УК, в квартирах стало холодно. Зимой температура не превышает 11 градусов. Несмотря на предписание прокуратуры об устранении нарушений, соответствующие работы выполнить невозможно из-за аварийного состояния дома.

На данный момент общественники добивают принятия аналогичных решений для остальных жильцов дома.