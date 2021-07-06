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Общество6 июля 2021 14:19

В Кирове росгвардейцы нашли пропавшего шестилетнего ребенка

С заявлением о пропаже мальчика обратилась его сестра
Ангелина Табрисова
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Ребенок играл во дворе дома и внезапно пропал.

Ребенок играл во дворе дома и внезапно пропал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове росгвардейцы нашли потерявшегося шестилетнего ребенка. Мальчика благополучно вернули родственникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на днях около полудня. В правоохранительные органы обратилась взволнованная девушка, сообщив, что она потеряла своего брата. Шестилетний мальчик играл во дворе одного из домов по улице Некрасова, а потом куда-то исчез.

Со слов девушки составили ориентировку с приметами, которую передали всем нарядам, находившимся на патрулировании. Вскоре мальчика со схожими приметами обнаружили росгвардейцы. Ребенок играл уже в другом дворе на той же улице. Малыша благополучно передали родителям.