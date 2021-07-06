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Происшествия6 июля 2021 13:56

Житель Кильмези обманул Центр занятости населения на более чем 90 тысяч рублей

Мужчина получал пособие по безработице, при этом работая страховым агентом
Алексей РомановАлексей Романов
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Мужчина не стал сообщать о своем трудоустройстве, чтобы не лишиться пособий по безработице

Мужчина не стал сообщать о своем трудоустройстве, чтобы не лишиться пособий по безработице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Кильмезского района вынес приговор мужчине, который незаконно получал пособия по безработице. Осужденный умышленно скрыл свое трудоустройство и получил от Центра занятости населения более 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что 40-летний «безработный», стоя на бирже, параллельно работал страховым агентом. В связи с этим на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 140 часов обязательных работ.

Кроме того, мужчина обязан возместить материальный ущерб Центру занятости населения. До того, пока вся сумма не будет выплачена, на имущество осужденного наложен арест.