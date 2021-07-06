Житель Кильмези обманул Центр занятости населения на более чем 90 тысяч рублей

Мужчина не стал сообщать о своем трудоустройстве, чтобы не лишиться пособий по безработице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Кильмезского района вынес приговор мужчине, который незаконно получал пособия по безработице. Осужденный умышленно скрыл свое трудоустройство и получил от Центра занятости населения более 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что 40-летний «безработный», стоя на бирже, параллельно работал страховым агентом. В связи с этим на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 140 часов обязательных работ.

Кроме того, мужчина обязан возместить материальный ущерб Центру занятости населения. До того, пока вся сумма не будет выплачена, на имущество осужденного наложен арест.