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Общество6 июля 2021 13:24

В Кирове двух подростков оштрафовали за шпаргалки на экзамене

По решению КДН они заплатят по три тысячи рублей
Маргарита Акагиева
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Школьники заплатят штраф за списывание на экзаменах.

Школьники заплатят штраф за списывание на экзаменах.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на которой рассмотрели 25 дел. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, двух подростков оштрафовали на три тысячи рублей за использование телефонов и шпаргалок на экзаменах. Еще двум несовершеннолетним сделали выговор за кражу денег с чужой банковской карты: ребята нашли ее на улице и сделали несколько покупок. Теперь дети поставлены на учет. Также меры воздействия приняли к трем подросткам за устроенную друг между другом драку.

Коснулись на заседании и проблем со взрослыми кировчанами. Так, восьмерых родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Еще одного горожанина оштрафовали за то, что его несовершеннолетний сын распивал алкоголь.

Всего наказание в виде штрафов назначили шести кировчанам. Общая сумма составила 8,5 тысяч рублей.