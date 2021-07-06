В Кирове двух подростков оштрафовали за шпаргалки на экзамене

Школьники заплатят штраф за списывание на экзаменах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на которой рассмотрели 25 дел. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, двух подростков оштрафовали на три тысячи рублей за использование телефонов и шпаргалок на экзаменах. Еще двум несовершеннолетним сделали выговор за кражу денег с чужой банковской карты: ребята нашли ее на улице и сделали несколько покупок. Теперь дети поставлены на учет. Также меры воздействия приняли к трем подросткам за устроенную друг между другом драку.

Коснулись на заседании и проблем со взрослыми кировчанами. Так, восьмерых родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Еще одного горожанина оштрафовали за то, что его несовершеннолетний сын распивал алкоголь.

Всего наказание в виде штрафов назначили шести кировчанам. Общая сумма составила 8,5 тысяч рублей.