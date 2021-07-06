Кировские полицейские задержали мужчину за разбойное нападение на микрокредитную организацию

В настоящий момент грабитель задержан и заключен под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали мужчину, который на днях совершил разбойное нападение на микрокредитную организацию на Привокзальной площади Кирова. Угрожая ножом, он похитил 73 тысячи рублей. Затем вызвал такси уехал из города. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

На место преступления незамедлительно приехали полицейские. Они просмотрели камеры видеонаблюдения и разослали ориентировки подозреваемого и машины такси, на которой он уехал. Спустя некоторое время похожий автомобиль остановили в Куменском районе. Его пассажиром оказался схожий по приметам мужчина. При нем обнаружили нож и часть похищенных денег.

В настоящее время злоумышленник доставлен в Киров и заключен под стражу. Свою вину мужчина полностью признал. Уже возбуждено уголовное дело по статьей 162 УК РФ «Разбой». Сейчас 29-летнему жителю Малмыжского района грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.