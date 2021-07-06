В июле тысячи кировчан останутся без горячей воды до конца месяца

Горячую воду отключат в сотнях домов Кирова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тысячи кировчан останутся без горячей воды до конца июля. На сайте hot-water-kirov.ru появился масштабный список отключений ресурса из-за гидравлических испытаний на теплосетях.

Первая волна попадающих под отсутствие горячей воды начнется 7 июля и закончится 21 июля. Вторая - с 9 по 23 июля. С 12 по 26 июля запланированы отключения чуть ли не у половины города: мыться в тазиках придется тысячам горожан. Последние несколько десятков домов останутся без ресурса с 14 по 28 июля. Стоит отметить, что его не будет не только в жилых домах, но и офисах, детских садах, школах и магазинах.

Подробных график отключения горячей воды на июль 2021 в Кирове вы можете посмотреть на скриншотах ниже.

Первые отключения пойдут уже на текущей неделе. Фото: hot-water-kirov.ru

С 12 июля начнется самая масштабная волна отключений. Фото: hot-water-kirov.ru

Без ресурса кировчане останутся до конца июля. Фото: hot-water-kirov.ru