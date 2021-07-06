В Кирове женщина-мотоциклист и водитель «Лады» не поделили проезжую часть

Молодой водитель «Приора» столкнулся с мотоциклом, совершая перестроение. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 5 июля, на одной из магистральных улиц Кирове столкнулись мотоцикл и легковушка. Авария произошла в 18 часов 10 минут на улице Ленина у дома № 185 . Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не заметил 34-летнюю женщину- мотоциклиста во время перестроения. В результате аварии оба участника ДТП получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.