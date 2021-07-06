Загрязнение воздуха в Кирове: возбуждены два уголовных дела

Основанием для возбуждения стали исследования, проведенные Роспотребнадзором. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по факту загрязнения атмосферного воздуха в Кирове, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Основанием для возбуждения стали исследования, проведенные Роспотребнадзором, которые свидетельствуют о превышении загрязняющих веществ в слободе Лянгасы микрорайона Ганино.

В настоящее время расследование находится на контроле у надзорного ведомства.