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Общество6 июля 2021 11:04

Загрязнение воздуха в Кирове: возбуждены два уголовных дела

Превышение ПДК выявили в слободе Лянгасы микрорайона Ганино
Андрей Сергеев
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Основанием для возбуждения стали исследования, проведенные Роспотребнадзором. Фото: pixabay.com

Основанием для возбуждения стали исследования, проведенные Роспотребнадзором. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по факту загрязнения атмосферного воздуха в Кирове, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Основанием для возбуждения стали исследования, проведенные Роспотребнадзором, которые свидетельствуют о превышении загрязняющих веществ в слободе Лянгасы микрорайона Ганино.

В настоящее время расследование находится на контроле у надзорного ведомства.