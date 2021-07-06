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Здоровье6 июля 2021 9:59

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 6 июля: в регионе выявили 100 новых случаев заражения

4061 человек находятся на стационарном лечении
Андрей Сергеев
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541 исследование лёгких на компьютерных томографах выполнено в медицинских организациях.

541 исследование лёгких на компьютерных томографах выполнено в медицинских организациях.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 100 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 377 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 4061 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 166 пациентам, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 396.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6174 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2449 исследований на COVID-19.