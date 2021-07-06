В Кильмезском районе 60-летний рабочий погиб на производстве

Рабочий занимался обработкой древесины на станке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кильмезском районе на производстве по переработке древесины погиб рабочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в деревне Рыбная Ватага. По версии следствия, 60-летний рабочий занимался обработкой древесины на станке. Во время подачи заготовки доска вылетела мужчине в грудь. От полученных травм рабочий скончался на месте.

В настоящее время следователи устанавливают детали случившегося, расследование продолжается.