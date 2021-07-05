Мошенники под видом следователей и прокуроров выманивают у кировчан деньги

Мошенники активно используют технологии подмены мобильных номеров. Фото: pixabay.com

Дистанционные мошенники продолжают выманивать деньги из кировчан. Теперь они представляются следователями и прокурорами. Как рассказали в областном УМВД, за один день в полицию обратились сразу две кировчанки с одинаковыми историями.

Первой, 64-летней жительнице областного центра, позвонил некто, представившийся следователем по экономическим преступлениям. Дальше стандартная схема: «ваши деньги со счета пытаются украсть». Для помощи следствию женщину попросили оформить заем и перевести средства на «безопасный счет». Следом поступили звонки якобы из банка и от зампрокурора. Кировчанка проверила контакты на официальных сайтах ведомств, поверила и перевела в общей сложности 813 тысяч рублей, оформленные в разных банках.

Второй случай произошел с 71-летней кировчанкой. Схема использовалась та же: позвонили «московский следователь» и «сотрудник службы безопасности банка», сообщили о попытке кражи ее денег и уговорили перевести их на безопасные счета. Пенсионерка поверила и перевела 50 тысяч рублей.

Кировчанам напоминают: не переводите деньги, кем бы ни представился собеседник. Мошенники активно используют технологии подмены телефонных номеров. И помните: никто не будет предлагать перевести ваши деньги на якобы безопасный счет!