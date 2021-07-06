В 45 школах Кирова к осени заменят оконные блоки

Работы по замене оконных блоков продолжаются. Фото: admkirov.ru

В 45 школах Кирова заменят оконные блоки. На это выделят 54 миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, к примеру, работы пройдут в школе №51. На проведение ремонта она получила 850 тысяч рублей, на которые установят 42 новых оконных блока. Сейчас стеклопакеты ставят в коридорах и рекреациях. Каждое окно открывается с помощью ключа, поэтому школьники не смогут распахнуть его самостоятельно.

Работы планируется завершить в августе. После этого в школе останется около 10 деревянных окон, причем большинство из них расположены не в классах, а на площадках между этажей. В дальнейшем их также собираются заменить.

Всего за лето-2021 планируется установить 1,2 тысячи стеклопакетов. Полностью обновят окна к очередному учебному году в четырех кировских школах. В остальных 50 учреждениях останется заменить около 30% старых деревянных рам.