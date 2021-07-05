В Кирове выставили на продажу медицинский центр за 16 миллионов рублей

Медцентр работает в городе уже 16 лет. Фото: google.ru/maps

В Кирове продают действующий медцентр. Покупателю, помимо полностью оборудованного помещения общей площадью 135 квадратных метров, достанется и лицензия на осуществления деятельности. Объявление о продаже появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Продаваемый медцентр располагается в центре города - в доме №78 по Октябрьскому проспекту. «Готовый действующий медицинский бизнес» оценили в 16 миллионов рублей. Продавец включает в стоимость запасы расходных материалов, оборудование, юрлицо без долгов и кредитов, наработанную базу пациентов, сформированный коллектив и многое другое. Известно, что медцентр осуществляет свою деятельность уже 16 лет.

Продавец также отмечает, что возможна продажа бизнеса и оборудования без покупки помещения, с оформлением аренды. В таком случае покупатель выложит всего шесть миллионов рублей.