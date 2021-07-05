Жителей Кировской области просят помочь в поиске 65-летнего жителя Слободского района

О местонахождении пожилого мужчины ничего не известно с прошлого воскресенья. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области продолжаются поиски жителя села Бобино Слободского района Владимира Матанцева. В последний раз мужчину видели в воскресенье, 27 июня. Вот уже более недели о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры подготовили приметный портрет пропавшего. Владимиру Сергеевичу 65 лет. Его рост 175 см. Имеет среднее телосложение, русые с сединой волосы, короткую стрижку и каре-зеленые глаза. Во что был одет на момент исчезновения неизвестно.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 либо 112.