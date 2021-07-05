В Куменском районе в смертельном ДТП столкнулись иномарка и мотоцикл

По внешним повреждениям автомобиля можно судить о серьезности аварии. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 3 июля, в Куменском районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и мотоцикла. Авария случилась в 10 часов 35 минут на 54 км трассы Киров-Малмыж-Вятские Поляны. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным причиной страшного ДТП послужило лобовое столкновение. В результате 34-летний водитель автомобиля «Шкода» и 39-летний владелец мотоцикла «Ямаха» погибли на месте.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых 3 человека погибли и 15 получили травмы.