В Слободском 13-летний мальчик получит 150 тысяч рублей моральной компенсации

Выплатить компенсацию виновного заставил прокурор в судебном порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слободском межрайонный прокурор через суд добился выплаты моральной компенсации 13-летнему ребенку, которому нанесли физические увечия. Сумму в 150 тысяч рублей мальчику обязан выплатить сожитель его матери. Об этом сообщили в ведомстве.

Основанием для материального взыскание послужило то, что во время первого судебного заседания виновный получил лишь два года условно. В связи с этим прокурор подал повторный иск с требованием взыскать с осужденного компенсацию за моральный и физический ущерб.

Напомним, что преступление произошло в феврале 2021 года. Между мальчиком и сожителем его матери произошел конфликт. Во время ссоры мужчина умышленно уронил ребенка, от чего тот сломал ключицу и получил физическое и психическое потрясение.