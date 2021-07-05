В ДТП в Верхнекамском районе погиб водитель «десятки»

Отечественная легковушка вылетела с трассы и несколько раз перевернулась. Фото: vk.com/gibdd43

В Верхнекамском районе в результате автомобильной аварии погиб водитель «десятки». Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В воскресенье, 4 июля, на 97 км автодороги Белая Холуница-Кирс произошла смертельная автомобильная авария. По предварительной информации, 26-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением, отечественная легковушка вылетела с трассы и несколько раз перевернулась.

- В результате происшествия водитель автомобиля погиб, а 22-летний мужчина-пассажир получил травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых 3 человека погибли и 15 получили травмы.