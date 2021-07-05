СК завел уголовное дело на 16-летнюю девочку, ударившую ножом сожителя матери

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 16-летней девочки, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Известно, что инцидент, послуживший основанием для возбуждения уголовного дела, произошел в воскресенье, 4 июля, в поселке Оричи. По версии следствия, между подростком и сожителем матери произошел конфликт. В ходе ссоры девушка схватила нож и ударила мужчину в живот. К счастью, потерпевшего вовремя госпитализировали, на данный момент он находится в больнице.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении девушки меры пресечения. Расследование продолжается.