Статистика по COVID-19 в Кировской области на 5 июля: на стационарном лечение более 4,2 тысяч человек

В отделении реанимации находятся 157 кировчан с подтвержденным COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 183 человека.

На стационарном лечении находятся 4286 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 157 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 395.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5884 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2889 исследований на COVID-19.