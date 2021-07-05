Прогноз погоды в Кировской области на предстоящую неделю: тепло и солнечно

Погода всю предстоящую рабочую неделю должна быть теплой и солнечной Фото: Евгения ГУСЕВА

После дождей и прохлады в Кировскую область возвращается теплая и солнечная погода. Жители региона смогут сполна насладиться летней порой, отдохнуть на природе и просто погулять по улицам города. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю с помощью сервиса rp.5.

В понедельник, 5 июля, температура воздуха в течение дня поднимется до +22 градусов. Ожидается солнечная погода. Осадков не предвидится. Ветер умеренный - 2-3 м/c. Однако возможны кратковременные порывы до 7-9 м/c. Атмосферное давление почти в норме - 749 мм ртутного столба!

Во вторник, 6 июля, серьезных изменений ждать не стоит. Воздух в течение дня прогреется до +23 градусов. Ожидается солнечная, сухая погода. Сильных порывов ветра не будет. Максимальная его скорость достигнет 5-7 м/c. Атмосферное давление повысится до отметки 752 мм ртутного столба.

В среду, 7 июля, станет еще теплее. Столбик термометра в течение дня поднимется до + 27 градусов. День ожидается солнечным. Осадков не предвидится. Скорость ветра составит всего 2-3 м/c с кратковременными усилениями до 7-8 м/c. Атмосферное давление установится на отметке 754 мм ртутного столба.

В четверг, 8 июля, воздух в течение дня прогреется +28 градусов. Ожидается солнечная погода. Осадков также не ожидается. Скорость ветра будет не сильной - 2-3 м/c. Возможно небольшое усиление до 7-8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится - 753 мм ртутного столба.

Последний рабочий день недели станет самым жарким. Воздух прогреется до +29 градусов. Ожидается солнечная погода. Однако с обеда возможен кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 10 м/c. Метеозависимым кировчанам стоит быть внимательными. Атмосферное давление снова упадет до отметки 749 мм ртутного столба!