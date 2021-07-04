Появилось видео горящей «десятки» на Лепсе

На опубликованных кадрах видно, как легковушка горит открытым пламенем. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

В субботу, 3 июля, в Кирове загорелась отечественная легковушка, припаркованная во дворе дома на улице Лепсе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Видео полыхающего автомобиля появились в группе «КУ43 - Киров Убежище». На опубликованных кадрах видно, как легковушка горит открытым пламенем, а рядом с ней в опасной близости припаркован белый внедорожник. Очевидцы также рассказали, что едкий запах от горящей машины развеялся практически по всему микрорайону.

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Кроме того, комментаторы гадают над причиной возгорания. Многие уверены, что это мог быть поджог, так как автомобиль был припаркован на газоне. Однако в истинных причинах произошедшего предстоит разобраться дознавателям.