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Происшествия4 июля 2021 13:01

За неделю в Кирове госпитализировали трех детей с ожогами борщевиком

Это мальчики 7-8 лет
Андрей Сергеев
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В настоящее время ребята проходят комплексное лечение в Детской областной клинической больнице.

В настоящее время ребята проходят комплексное лечение в Детской областной клинической больнице.

Фото: Виктор Карпов

За неделю в стационар Детской областной клинической больницы обратились родители трех ребят, которые получили ожоги борщевиком, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В настоящее время дети проходят комплексное лечение. Главный врач больницы Наталья Муратова рассказала, что один из ребят поступил в медучреждение с 35% ожогов тела - поражены ноги, руки, лицо и даже губы.

Напомним, что в текущем году на обработку 70 территорий в Ленинском районе из муниципального бюджета выделили почти 3 миллиона рублей. Читать