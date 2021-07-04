За неделю в Кирове госпитализировали трех детей с ожогами борщевиком

В настоящее время ребята проходят комплексное лечение в Детской областной клинической больнице. Фото: Виктор Карпов

За неделю в стационар Детской областной клинической больницы обратились родители трех ребят, которые получили ожоги борщевиком, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В настоящее время дети проходят комплексное лечение. Главный врач больницы Наталья Муратова рассказала, что один из ребят поступил в медучреждение с 35% ожогов тела - поражены ноги, руки, лицо и даже губы.

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