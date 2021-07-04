Кировские пловцы выступят на Паралимпийских играх в Токио

Паралимпийские летние игры-2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Фото: paralymp.ru

C 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры-2020, в них примут участие два кировчанина. В основной и резервный состав сборной России вошли Михали Кулябин и Андрей Шабалин, сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

В настоящее время спортсмены усилено готовятся к соревнованиям. Тренер по адаптивному спорту Анна Чикалина рассказала, что сейчас проходят подготовку в Пензе, а уже с 2 по 19 августа состоится общий сбор на озере Круглом всей сборной.

- Уверен, что кировские пловцы проявят свои способности и выступят достойно, - отметил и.о. министра спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов. - Своим примером они уже помогают поверить другим людям в свои возможности.