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Здоровье4 июля 2021 9:47

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 4 июля: в регионе выявили 111 новых случаев заболевания

Оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 в Кировской области на 4 июля
Андрей Сергеев
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К аппаратам ИВЛ подключены 20 человек.

К аппаратам ИВЛ подключены 20 человек.

Фото: ИВАНОВА Диана

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 213 человек.

На стационарном лечении находятся 4174 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 158 пациентам, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 394.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5867 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5274 исследования на COVID-19.