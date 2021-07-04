Более 1500 новобранцев из Кировской области отправились военную службу

Призывная кампания проходит с сохранением всех мер профилактики по недопущению распространения COVID-19. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, по всей стране проходит призыв новобранцев в ряды Вооруженных сил России. Из Кировской области с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм уже было отправлено более 1500 юношей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В текущем году, как и в прошлом, призывная кампания стартовала с 1 апреля и продлится до 15 июля. Стоит отметить, что она проходит с сохранением всех мер профилактики по недопущению распространения COVID-19: термометрия, масочный режим, регулярная дезинфекция помещений.

Отметим, что всего в ходе весеннего призыва армейский строй пополнят более 134 тысяч юношей.