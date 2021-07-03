В Кировской области во время движения загорелся рейсовый автобус

Возгорание началось в кабине водителя. Фото: vk.com/podslyshanobelayaholynica

В пятницу, 2 июля, во время движения загорелся рейсовый автобус Киров - Белая Холуница. Известно, что из областного центра он выехал в 16.40, но до конечного пункта назначения не доехал. В салоне автобуса находились пассажиры, среди них дети. Об этом сообщили в группе «Подслушано Белая Холуница».

По словам одного из пассажиров автобуса, во время движения в автобусе резко запахло гарью, после чего он остановился и люди вышли на улицу. Предположительно, возгорание началось в кабине водителя. К счастью, его удалось оперативно потушить. В происшествии никто не пострадал.