Кировчанин погиб под колесами электрички в Санкт-Петербурге

Трагедия произошла в четверг вечером, 1 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге между станциями Горелово – Лигово под колесами электрички погиб 40-летний кировчанин. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Трагедия произошла в четверг вечером, 1 июля. По словам машиниста, мужчина сидел прямо в колее. После применения сигнала повышенной громкости он встал с железнодорожных путей. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, кировчанин не успел отойти. От полученных травм он скончался на месте.

- В настоящее время установлена личность травмированного. Им оказался 40-летний житель Кировской области, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.