В Кировской области сократились объемы добычи полезных ископаемых

Отрицательный вклад в показатель промпроизводства вносит отрасль добычи полезных ископаемых. Фото: pixabay.com

В Кировской области продолжают увеличиваться темпы промышленного производства. Рост индекса в январе-мае текущего года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 11,8%, сообщили в Кировстате.

Положительная динамика сложилась в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и паром, а также в обрабатывающем производстве.

Отрицательный вклад в показатель промпроизводства вносит отрасль добычи полезных ископаемых и водоснабжения.