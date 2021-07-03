Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июля 2021 14:44

В Кировской области сократились объемы добычи полезных ископаемых

В целом в регионе продолжают увеличиваться темпы промпроизводства
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отрицательный вклад в показатель промпроизводства вносит отрасль добычи полезных ископаемых. Фото: pixabay.com

Отрицательный вклад в показатель промпроизводства вносит отрасль добычи полезных ископаемых. Фото: pixabay.com

В Кировской области продолжают увеличиваться темпы промышленного производства. Рост индекса в январе-мае текущего года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 11,8%, сообщили в Кировстате.

Положительная динамика сложилась в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и паром, а также в обрабатывающем производстве.

Отрицательный вклад в показатель промпроизводства вносит отрасль добычи полезных ископаемых и водоснабжения.