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Общество3 июля 2021 11:57

В Кирове проверят воду, поступающую с очистных сооружений

Поводом стала информация, опубликованная в социальных сетях
Андрей Сергеев
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На очистных сооружениях прошла проверка работы оборудования. Фото: admkirov.ru

На очистных сооружениях прошла проверка работы оборудования. Фото: admkirov.ru

Росприроднадзор проверит качество воды, которая поступает в реку с очистных сооружений канализации Кирова. В настоящее время специалисты ведомства совместно с сотрудниками МУП «Водоканал» отобрали необходимые пробы, сообщили в пресс-службе администрации города.

- При отборе проб на выходе с очистных сооружений канализации города вода была визуально прозрачной, без примесей, - подчеркнули в мэрии.

Результаты анализа отобранных образцов будут готовы в течение двух недель. Отметим, что на объекте также проверили оборудование - нарушений в работе выявлено не было.

Смотреть видеосюжет
Отбор проб из выпуска с очистных сооружений канализации города Кирова
Отбор проб из выпуска с очистных сооружений канализации города Кирова
Видео: youtube.com/watch?v=5mt-DUpNRFA

Добавим, что поводом к проверке послужила информация, опубликованная в социальных сетях, в которой говорится, что вода после всех ступеней очистки остается темного цвета.