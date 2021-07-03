В Кирове проверят воду, поступающую с очистных сооружений

На очистных сооружениях прошла проверка работы оборудования. Фото: admkirov.ru

Росприроднадзор проверит качество воды, которая поступает в реку с очистных сооружений канализации Кирова. В настоящее время специалисты ведомства совместно с сотрудниками МУП «Водоканал» отобрали необходимые пробы, сообщили в пресс-службе администрации города.

- При отборе проб на выходе с очистных сооружений канализации города вода была визуально прозрачной, без примесей, - подчеркнули в мэрии.

Результаты анализа отобранных образцов будут готовы в течение двух недель. Отметим, что на объекте также проверили оборудование - нарушений в работе выявлено не было.

Смотреть видеосюжет Отбор проб из выпуска с очистных сооружений канализации города Кирова

Добавим, что поводом к проверке послужила информация, опубликованная в социальных сетях, в которой говорится, что вода после всех ступеней очистки остается темного цвета.