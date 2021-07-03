«Спрятать тело от надоедливого гнуса»: купание молодого лося попало на видео

Сотрудники заповедника "Нургуш" встретили на озере Кривом лося. Фото: vk.com/public_nurgush/Рогожникова

Аномальная жара, которая держалась в регионе неделю, далась непросто не только жителям области, но и животным. Сотрудники заповедника «Нургуш» опубликовали видео, на котором запечатлен молодой лось, спасающийся от летнего зноя в озере Кривом.

- Где найти спасение в жаркие летние дни лесным жителям, когда не дают им покоя мошки, слепни и комары? Конечно, в воде. Здесь и желанная прохлада, и питье, а еще можно спрятать тело от надоедливого гнуса, - поделились сотрудники заповедника.

Смотреть видеосюжет Купание лося

Отметим, что летом такая картина встречается достаточно часто. К примеру, в день съемки видео сотрудникам заповедника за пару часов повстречались четыре лося, купающиеся в озере, один из них и стал героем ролика.