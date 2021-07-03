Кировчане смогут узнать свой ВИЧ-статус

Тестирование не занимает много времени и длится около 20 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове в понедельник, 5 июля, на площади у цирка жители областного центра смогут анонимно и бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Мобильные пункты будут развернуты с 15 до 19 часов, - уточнили в мэрии.

Как правило, тестирование не занимает много времени и длится около 20 минут. Специалисты также проведут индивидуальное консультирование по вопросам профилактики инфекции.

Напомним, что за минувший год в Кировской области выявлено 189 новых случаев инфекции. Всего в регионе проживает более двух тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом.